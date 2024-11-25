В Вашингтоне начали подготовку к инаугурации Трампа

В Вашингтоне началась подготовка к церемонии инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на западной стороне Капитолийского холма возводят сцену, предназначенную для гостей и участников мероприятия.

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Подготовка включает установку конструкций на территории Капитолия и оформление Национальной аллеи, которая традиционно используется для проведения церемонии.

Дональд Трамп, одержавший победу на выборах 5 ноября, официально вступит в должность президента 20 января 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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