Во Франции заявили, что на Украину отправились более 2 тысяч военных ВСУ

Из Франции на Украину отправились 2,3 тыс. обученных украинских солдат вооружённого формирования «Анна Киевская» для участия в боевых действиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу французского Минобороны Себастьяна Лекорню.

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Ранее он заявил, что украинские военные, которые будут составлять новую бригаду, оснащенную французским вооружением и обмундированием, завершили обучение на военной базе во Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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