На Азовском море зафиксирован сильнейший отлив

Сильнейший отлив, заставивший отступить Азовское море на 100 м от берега за последние несколько десятилетий, зафиксирован в Краснодарском крае, сообщает «Кубань 24».

Издание называет ветер причиной необычного явления на Азовском море. Благодаря отливу можно увидеть дно.

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Местные активисты призвали воспользоваться моментом, чтобы очистить его от мусора, прежде, чем море вернется к берегам. В Сети пользователи предположили, что можно совместить приятное с полезным и обнаружить золотые или другие ценные вещи.

Ранее эколог Дмитрий Глазов в эфире НСН рассказал о масштабах браконьерства в Азовском море

