Пентагон: Ущерб от испытаний российской ракеты «Орешник» еще не оценен
26 ноября 202402:01
Вашингтон пока не оценили ущерб от испытаний российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Пентагона Сабрину Сингх.
По ее словам, Минобороны предоставит информацию, как только что-то появится.
Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал CNN о реакции граждан страны после удара российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Днепропетровску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru