Пентагон: Ущерб от испытаний российской ракеты «Орешник» еще не оценен

Вашингтон пока не оценили ущерб от испытаний российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Пентагона Сабрину Сингх.

Полковник Матвийчук назвал возможные цели для второго удара «Орешником»

По ее словам, Минобороны предоставит информацию, как только что-то появится.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал CNN о реакции граждан страны после удара российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Днепропетровску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Изображение сгенерировано ИИ
ТЕГИ:Российская АрмияРакетаУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры