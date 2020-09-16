Адвокат рассказал о странностях иска против Азизы

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Первая победа в суде: Талькова против Азизы»

Адвокат Александр Никитин, представляющий интересы певицы Азизы Мухамедовой, в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что вдова Талькова хотела опровергнуть фразу Азизы.

«Мы не увидели ни одной фразы, которые могли бы оскорбить память Игоря Талькова. Все фразы, которые были сказаны на передаче, говорила не Азиза. А те фразы, которые говорила Азиза, наши оппоненты тоже посчитали порочащими честь известного музыканта. Например, такие: "Я думала, что он пригласил на свидание", "Я такой человек, никогда не вру", "Мужчины на меня реагировали однозначно, они меня хотели". Что такого плохого? Мы не поняли. Суд этого тоже не понял. Нас просили извиниться. Как? Встать на колени? В итоге суд пришел к выводу, что никаких фраз, которые могли бы опорочить память Игоря Талькова, не было», - рассказал адвокат.

28 августа в Останкинском районном суде города Москвы состоялось финальное судебное заседание по иску Тальковой Татьяны о защите чести, достоинства и деловой репутации ее покойного мужа Игоря Талькова. Поводом для обращения в суд послужил выход телепередачи, в которой певица Азиза Мухамедова рассказала провокационную историю про Талькова. Суд в свою очередь отказал в иске вдовы Игоря Талькова в полном объеме.

