Азербайджан запросил у РФ правовую помощь по делу о сбитом Ми-24

Азербайджанская сторона отправила России ходатайство по оказанию правовой помощи по делу о российском вертолёте Ми-24, сбитом азербайджанскими ВС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что Азербайджан ведёт следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу. Власти обеспечат принятие решения после результатов ходатайства.

Российский военный вертолёт Ми-24 был сбит вечером 9 ноября в воздушном пространстве Армении. Во время крушения погибли двое российских военнослужащих погибли, ещё один пострадал. Как позже заявили в МИД Азербайджана, вертолёт был сбит азербайджанскими военными по ошибке. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело о халатном отношении к службе.

