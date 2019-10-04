Азербайджан и Казахстан планируют запустить свои аналоги конкурса «Лидеры России»

Власти Азербайджана и Казахстана намерены провести на своей территории аналоги конкурса «Лидеры России» в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба организаторов конкура АНО «Россия – страна возможностей».

«Казахстан буквально на прошлой неделе обратился с просьбой – помочь им в проведении конкурса. И президент Азербайджана уже подписал Указ о проведении подобного конкурса в своей стране», – цитирует пресс-служба руководителя конкурсного проекта Алексея Комиссарова.