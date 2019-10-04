Азербайджан и Казахстан планируют запустить свои аналоги конкурса «Лидеры России»
Власти Азербайджана и Казахстана намерены провести на своей территории аналоги конкурса «Лидеры России» в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба организаторов конкура АНО «Россия – страна возможностей».
«Казахстан буквально на прошлой неделе обратился с просьбой – помочь им в проведении конкурса. И президент Азербайджана уже подписал Указ о проведении подобного конкурса в своей стране», – цитирует пресс-служба руководителя конкурсного проекта Алексея Комиссарова.
По его словам, интерес к конкурсу проявили и представители другие стран, в том числе Китай и Германия. Как отмечает пресс-служба, об этом Комиссаров рассказал в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» под председательством Владимира Путина в Сочи.
Российский лидер, в свою очередь, отметил возможности для развития проекта. «То, что вы сейчас сказали, называется франшиза. Продавать надо!» - приводит слова президента пресс-служба.
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