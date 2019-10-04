Более 150 победителей «Лидеров России» получили руководящие должности

Более 150 финалистов, полуфиналистов и победителей двух сезонов конкурса управленцев «Лидеры России» получили руководящие должности в федеральных и региональных государственных органах, а также крупных компаниях и госкорпорациях. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров в ходе заседания Наблюдательного совета организации.

Первое заседание прошло в пятницу, 4 октября в Сочи под председательством президента России Владимира Путина.

Комиссаров уточнил, что среди финалистов, полуфиналистов есть два губернатора, четыре заместителя федеральных министров. Руководитель проекта «Лидеры России» подчеркнул, что это говорит о том, что в стране есть востребованность в новом поколении управленцев.

