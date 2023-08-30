Автозаводы Volkswagen могут приостановить производство из-за дефицита запчастей

Концерн Volkswagen в сентябре этого года может столкнуться с нехваткой запчастей на сборочных линиях, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

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Отмечается, что в Словении из-за наводнения пострадал крупный завод, которое производил автомобильные запчасти.

По словам представителя Volkswagen, в сентябре 2023 года не на все предприятия по производству автомобилей поступят запчасти в достаточном объеме, в связи с чем могут быть перебои с выпуском машин.

Ранее сообщалось, что в России закончились автомобили Audi, BMW, Volvo, Land Rover и другие, официально импортированные ушедшими компаниями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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