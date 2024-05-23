Автозавод «Москвич» опроверг приостановку производства электрокаров

Отмечается, что предприятие «работает в штатном режиме.



«Прогнозный план на 2024 год составляет три тысячи электромобилей», - указали на заводе.



Ранее в СМИ появилась информация, что «Москвич» в текущем году собрал только 37 электромобилей и до конца года возобновлять их выпуск не планирует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

