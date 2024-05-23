Автозавод «Москвич» опроверг приостановку производства электрокаров

Появившаяся в СМИ информация о якобы приостановке в 2024 году выпуска электромобилей «Москвич 3е» не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-службе автозавода «Москвич».

Собянин объявил о начале сборки «москвичей» по технологии полного цикла

Отмечается, что предприятие «работает в штатном режиме.

«Прогнозный план на 2024 год составляет три тысячи электромобилей», - указали на заводе.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Москвич» в текущем году собрал только 37 электромобилей и до конца года возобновлять их выпуск не планирует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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