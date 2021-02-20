Автозак с Навальным приехал в Бабушкинский суд Москвы

Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где пройдет сразу два судебных заседания по его делам, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Навального привезли в автозаке в сопровождении машин ДПС из СИЗО «Матросская тишина». Рассмотрение первого дела начнется через 2,5 часа. Политик будет ожидать начала слушаний в конвой-комнате.

Мосгорсуд на выездном заседании рассмотрит апелляционную жалобу политика на решение о замене условного срока на реальный. Ранее Симоновский суд Москвы принял представление ФСИН и приговорил Навального к 2 годам и 8 месяцам реального тюремного заключения.