Автовладельцы стали чаще пользоваться страховым сервисом «Консьерж»

В 6,5 раз с начала года выросло количество оформленных полисов КАСКО с дополнительной опцией «Консьерж-сервис», которую предлагает компания «Ингосстрах». Услуга позволяет автовладельцу, попавшему в ДТП, избежать различных хлопот.

«После аварии не нужно думать, как самостоятельно транспортировать авто, не придется следить за ремонтом. Просто нужно дождаться приезда специалиста – остальные вопросы по транспортировке автомобиля, ремонту, взаимодействию со станцией техобслуживания и возвращению владельцу отремонтированного транспортного средства решаются представителем «Консьерж-сервиса» совместно со страховой компанией», – сказал руководитель департамента продаж дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Денис Морозов.