Автовладельцы стали чаще пользоваться страховым сервисом «Консьерж»

В 6,5 раз с начала года выросло количество оформленных полисов КАСКО с дополнительной опцией «Консьерж-сервис», которую предлагает компания «Ингосстрах». Услуга позволяет автовладельцу, попавшему в ДТП, избежать различных хлопот.

«После аварии не нужно думать, как самостоятельно транспортировать авто, не придется следить за ремонтом. Просто нужно дождаться приезда специалиста – остальные вопросы по транспортировке автомобиля, ремонту, взаимодействию со станцией техобслуживания и возвращению владельцу отремонтированного транспортного средства решаются представителем «Консьерж-сервиса» совместно со страховой компанией», – сказал руководитель департамента продаж дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Денис Морозов.

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Опция пользуется популярностью у москвичей, петербуржцев и краснодарцев. Также услуга доступна для автовладельцев из Сочи, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Саратова, Иркутска, Красноярска, Тюмени, Омска, Новосибирска, Перми, Челябинска, Воронежа и Хабаровска.

Стоимость услуги «Консьерж-сервис» – три тысячи рублей. Стоит отметить, что клиентам «Ингосстраха» доступен целый ряд дополнительных сервисов по каско. В полис каско можно включить такие услуги, как личный инспектор, техническая помощь на дороге или выезд на место ДТП с двумя и более участниками. Можно воспользоваться услугами каршеринга или такси на время ремонта автомобиля, включив в полис каско услугу «Гарантия мобильности», можно застраховать личные вещи в автомобиле и многое другое. Все эти услуги сделают процесс урегулирования страхового случая простым и комфортным, а также помогут значительно сэкономить время и средства.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Ингосстрах
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