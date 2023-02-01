Автовладельцы могут приобрести у Москвы почти 300 машино-мест в СЗАО
Москва выставила на продажу 284 машино-места на стоянках на северо-западе города, рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Прием заявок для автовладельцев завершится в период с 9 по 27 февраля.
«Из них 191 лот площадью от 11,7 до 18,9 квадратного метра предлагается на многоуровневых наземных стоянках, еще 93 парковочных места от 9,2 до 21,5 квадратного метра располагаются на подземных парковках», – отметил Щербаков.
Большая часть лотов приходится на район Куркино – здесь предлагаются варианты подземного паркинга, а также наземные стоянки. В районе Строгино на наземной парковке представлены 84 места.
А в районе Митино автовладельцам предлагается 70 объектов площадью до 18,5 квадратного метра, они расположены на наземных стоянках. Другие 43 лота можно будет приобрести на подземных паркингах района Щукино.
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