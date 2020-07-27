Автоэксперт призвал устранить незаконные схемы получения диагностической карты

C сегодняшнего дня вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра транспортных средств, если она необходима. Законопроект был подписан президентом год назад.

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал этот закон мертворождённым, призвав в эфире «Радио 1» разобраться, почему водителям выгоднее покупать диагностические карты.

«Есть много пунктов проведения технического осмотра, имеющих лицензию, но ТО они проводят, не проводя его. Есть, наверное, бывшие сотрудники таких пунктов, которые имеют доступ к системе ОСАГО, и они могут в эту систему вносить данные о том, что что машина замечательная, хотя они не проводили ТО. Если говорить честно, то правительство и Госдума зашли не с той стороны. Те люди, которые писали этот закон, решили по старинке наказать тех, кто не работает, а продаёт бумаги. Хотя надо бы по большому счёту разобраться с другой стороны: почему люди соглашаются покупать диагностические карты? Почему нам нравится обходить законы? Мне кажется, это один из мертворождённых законов, который может один раз кого-то ударить по голове и показательно наказать, но в целом не работает».

Единая информационная система по проведению ТО работает плохо, в ней ещё много дыр, отметил Игорь Моржаретто.

«Они сами признают это и даже выписали на этот год большую сумму, чтобы модифицировать эту систему. Она работает плохо, к ней имеет доступ огромное количество людей, в том числе те, кто давно не работает. Сначала надо разобраться с системой торговли диагностическими картами, сделать, чтобы схема была непроницаемой, обеспечивала высокий уровень безопасности, а потом понять, почему люди не хотят получать по закону диагностические карты, хотя их получение упрощено, и особенных проблем нет, а затем уже принимать какие-то законы, которые годятся только для того, чтобы закрыть какого-то конкурента, неугодную станцию», – считает автоэксперт.

Согласно новому порядку, проведение техосмотра автомобилей без аккредитации наказывается штрафом в размере до 300 тыс рублей, в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

