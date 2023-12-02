АвтоВАЗ запустил в продажу легендарную «Ниву» с ABS и акцентом на экологию
«АвтоВАЗ» возобновил выпуск внедорожников Niva с «Евро-5» и ABS, сообщили в пресс-службе концерна.
Как отмечается, калибровки и блоки управления двигателей под стандарт «Евро-5» разработаны в России. Новые автомобили соответствуют стандарту «Евро-5». Они прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и так далее.
Рекомендованная цена на Lada Legend от 927 500 рублей, на Lada Niva Travel – от 1 215 500 рублей.
Ранее президент предприятия Максим Соколов назвал сроки начала продаж нового автомобиля Lada X-Cross 5 частным клиентам. Новинка будет доступна на рубеже 2023-2024 годов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru