АвтоВАЗ запустил в продажу легендарную «Ниву» с ABS и акцентом на экологию

Как отмечается, калибровки и блоки управления двигателей под стандарт «Евро-5» разработаны в России. Новые автомобили соответствуют стандарту «Евро-5». Они прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и так далее.

Рекомендованная цена на Lada Legend от 927 500 рублей, на Lada Niva Travel – от 1 215 500 рублей.



Ранее президент предприятия Максим Соколов назвал сроки начала продаж нового автомобиля Lada X-Cross 5 частным клиентам. Новинка будет доступна на рубеже 2023-2024 годов, отмечает «Радиоточка НСН».

