«АвтоВАЗ» остановит производственные линии в майские праздники
Концерн «АвтоВАЗ» остановит все производственные линии с 1 по 11 мая для модернизации производства. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.
Плановые работы будут проводиться в государственные выходные (1-4 мая и 7-11 мая), а также с 5 по 7 мая, во время общего корпоративного отпуска. Запуск линий ожидается 12 мая.
Уточняется, что за 11 дней в сварочном производстве Lada Granta специалисты начнут автоматизацию загрузки на сварочные линии боковин.
В свою очередь на участках сборки Lada Iskra будет моторизирована рельсовая система манипулятора для монтажа панели приборов и модернизирована автоматическая линия заправки технологическими жидкостями.
Также планируется подготовка производства кроссовера на платформе Lada Vesta (его выпуск планируется начать в 2026 году). Будут обновлены системы кондиционирования и вентиляции, а также заменены напольное покрытие и остекление в производственных помещениях.
Ранее «АвтоВАЗ» раскрыл технические характеристики электрической Lada Aura. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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