«АвтоВАЗ» остановит производственные линии в майские праздники

Концерн «АвтоВАЗ» остановит все производственные линии с 1 по 11 мая для модернизации производства. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Плановые работы будут проводиться в государственные выходные (1-4 мая и 7-11 мая), а также с 5 по 7 мая, во время общего корпоративного отпуска. Запуск линий ожидается 12 мая.