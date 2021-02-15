«АвтоВАЗ» отзывает 9 тысяч автомобилей Lada Xray из-за проблем с рулевым управлением
15 февраля 202111:53
«АвтоВАЗ» отзывает 9,3 тыс. автомобилей Lada Xray из-за возможных проблем с рулевым управлением. Речь идет о машинах, изготовленных в период с января по май 2019 года, сообщил Росстандарт.
«Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления», — говорится в сообщении Росстандарта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru