АвтоВАЗ опроверг информацию о повышении цен на свой внедорожник Lada Niva Travel

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ заявил, что не повышал цены на автомобили Lada. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Там объяснили, что прайс-лист изменился в связи с расширением перечня опций модели. С 26 ноября 2024 модель производится только с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками.