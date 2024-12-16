АвтоВАЗ опроверг информацию о повышении цен на свой внедорожник Lada Niva Travel
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ заявил, что не повышал цены на автомобили Lada. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Там объяснили, что прайс-лист изменился в связи с расширением перечня опций модели. С 26 ноября 2024 модель производится только с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками.
Помимо прочего, в АвтоВАЗе рассказали, что с ноября 2023 года средняя индексация цен на модельный ряд Lada составила всего 4,3%, что существенно ниже инфляции.
Ранее о повышении цен в компании рассказал ее президент Максим Соколов. При этом он заверил, что цены на Lada до конца года больше не вырастут, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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