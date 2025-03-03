АвтоВАЗ обсудит возобновление продаж Lada в Эквадоре

Делегация АвтоВАЗа посетит Эквадор в марте, чтобы рассмотреть возможность возобновления продаж автомобилей Lada. Об этом «Известиям» сообщил посол Эквадора в России Хуан Фернандо Ольгин Флорес.

По его словам, представители компании изучат перспективы возвращения на местный рынок, где ранее уже продавались машины российского автопроизводителя.

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Эквадор остается одним из ключевых торговых партнеров России, несмотря на санкции и сложности с логистикой, отметил дипломат. Москва активно импортирует эквадорские бананы, цветы и какао. Власти страны рассчитывают нарастить поставки этих товаров, особенно какао, экспорт которого в прошлом году значительно вырос.

Перспективы двусторонней торговли могут зависеть от внешнеполитического курса Эквадора, который в последние годы ориентируется на сотрудничество с США. Однако возможное изменение российско-американских отношений может повлиять и на экономические связи Москвы с латиноамериканскими странам, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/SamarOblast
ТЕГИ:Эквадор"автоваз"Автомобили

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