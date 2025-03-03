АвтоВАЗ обсудит возобновление продаж Lada в Эквадоре
Делегация АвтоВАЗа посетит Эквадор в марте, чтобы рассмотреть возможность возобновления продаж автомобилей Lada. Об этом «Известиям» сообщил посол Эквадора в России Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
По его словам, представители компании изучат перспективы возвращения на местный рынок, где ранее уже продавались машины российского автопроизводителя.
Эквадор остается одним из ключевых торговых партнеров России, несмотря на санкции и сложности с логистикой, отметил дипломат. Москва активно импортирует эквадорские бананы, цветы и какао. Власти страны рассчитывают нарастить поставки этих товаров, особенно какао, экспорт которого в прошлом году значительно вырос.
Перспективы двусторонней торговли могут зависеть от внешнеполитического курса Эквадора, который в последние годы ориентируется на сотрудничество с США. Однако возможное изменение российско-американских отношений может повлиять и на экономические связи Москвы с латиноамериканскими странам, передает «Радиоточка НСН».
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