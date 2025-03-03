«АвтоВАЗ» начнет производство новой модели Lada Iskra 19 апреля

«АвтоВАЗ» запустит производство новой модели Lada Iskra 19 апреля, заявил президент российского автопроизводителя Максим Соколов.

Новость дополняется.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
ТЕГИ:Производство"автоваз"Автомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры