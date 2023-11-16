«АвтоВАЗ» назвал цену автомобилей Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
Концерн «АвтоВАЗ» обнародовал стоимость автомобилей Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Соответствующая информация размещена на официальном портале завода.
Так, универсал Lada Vesta SW доступен в четырех комплектациях, его цена будет варьироваться от 1,63 до 1,9 млн рублей. Все комплектации предусматривают наличие светодиодной оптики, двух подушек безопасности, системы ABS, кондиционера и системы запуска двигателя кнопкой.
Три комплектации Lada Vesta SW Cross можно будет приобрести по цене от 1,85 до 2,03 млн рублей. Как внедорожник, так и у ниверсал оснащаются двигателем рабочим объемом 1,6 литра при мощности 90 лошадиных сил.
Ранее президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что доля Lada на российском рынке новых автомобилей достигла 37%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru