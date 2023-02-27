«АвтоВАЗ» назвал сроки производства и продаж Lada Vesta NG
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что серийное производство модели Lada Vesta New Generation начнется в начале марта.
«Мы планируем, как и говорили, что в самом начале марта, ориентировочно третьего числа, этот конвейер уже начнет работать для выпуска серийных автомобилей», - сказал Соколов журналистам.
По его словам, продажи Lada Vesta NG планируется начать в апреле - мае 2023 года.
Автоэксперт Игорь Моржаретто ранее говорил НСН, что конкурентом Lada Vesta может стать автомобиль марки Kaiyi, производство которого началось в Калининграде. По его мнению, цена на Lada Vesta второго поколения может составить 1-1,5 млн рублей.
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