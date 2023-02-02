Свободная ниша: В России не осталось машин в ценовой категории от 1 до 2 миллионов рублей
Автомобиль Kaiyi назвали главным конкурентом Lada Vesta, сказал НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Стартовавший проект по выпуску седанов Kaiyi частично зайдет на поле LADA Vesta, других конкурентов в ценовом сегменте от одного до двух миллионов рублей нет, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.
Ранее СМИ сообщили, что автомобили Lada Vesta закончились в российских дилерских центрах, поставки модели ожидаются в марте-апреле. Моржаретто считает, что автомобили марки Kaiyi могут потеснить детище АвтоВАЗа.
«Модель LADA Vesta была популярна на протяжении пяти лет выпуска. Занимала даже первое место по продажам соревнуясь с LADA Granta. С лета машина не выпускается и на рынке образовался большой пробел. Автомобилей в ценовой нише от одного до двух миллионов рублей нет. Есть упрощенные модели АвтоВАЗа стоимостью до миллиона рублей, а цена на китайские кроссоверы начинается от двух миллионов. Не понятно, кто заполнит нишу. Хотя на рынке появляются некоторые предложение. Стартовал проект по производству седанов Kaiyi в Калининграде. Частично он заходит на поле Vesta. С марта будет продаваться, а других конкурентов пока нет», - пояснил Моржаретто.
Собеседник НСН назвал предполагаемую цену LADA Vesta второго поколения.
«В теории цена на автомобиль может составить от одного до 1,5 миллионов рублей. Насколько я знаю, будет выпускаться автомобиль с достаточно слабым двигателем – 90 лошадиных сил, механической коробкой передач. В мае должен появиться автомобиль с двигателем 106 лошадиных сил. Ждем с нетерпением», - резюмировал Моржаретто.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин заявил в разговоре с НСН, что АвтоВАЗ скоро решит проблему нехватки краски для своих автомобилей за счет Китая.
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