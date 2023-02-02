Свободная ниша: В России не осталось машин в ценовой категории от 1 до 2 миллионов рублей

Собеседник НСН назвал предполагаемую цену LADA Vesta второго поколения.

«В теории цена на автомобиль может составить от одного до 1,5 миллионов рублей. Насколько я знаю, будет выпускаться автомобиль с достаточно слабым двигателем – 90 лошадиных сил, механической коробкой передач. В мае должен появиться автомобиль с двигателем 106 лошадиных сил. Ждем с нетерпением», - резюмировал Моржаретто.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин заявил в разговоре с НСН, что АвтоВАЗ скоро решит проблему нехватки краски для своих автомобилей за счет Китая.

