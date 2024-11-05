Автоюрист Воропаев: За драку водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей
В случае драки автомобилистов им может грозить штраф от пяти до 30 тысяч рублей, рассказал «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.
По его словам, если в результате драки автовладельцев кто-то из них получил серьезные увечья, то наказание будет зависеть от степени тяжести вреда.
Если же в ходе драки пострадал автомобиль, то этот факт нужно зафиксировать на камеру, а также по возможности опросить свидетелей. Юрист указал на необходимость не покидать место ДТП, ведь за это могут лишить водительских прав на срок до полутора лет.
Ранее стало известно, что стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России в среднем увеличилась на треть, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru