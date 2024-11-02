Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре выросли на 51%

При этом отмечается, что новые автомобили в России подорожали на 2-5% в октябре, сообщили аналитики ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). В отрасли объясняют, что дилеры отреагировали на повышенный утильсбор, а также уже успели «ответить» ценами на повышение ключевой ставки ЦБ. При этом отмечается, что цены будут расти и дальше на фоне роста издержек компаний.

Так, средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля за последние 10 лет возросла в России в 3,1 раза, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Уточняется, что по итогам 2014 года цена новой машины составляла миллион рублей, а за восемь месяцев 2024 года она достигла 3,1 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

