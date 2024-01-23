«Автостат»: В декабре россияне купили машин на рекордные 384,7 млрд рублей
В декабре 2023 года россияне потратили на покупку новых автомобилей рекордные 384,7 миллиарда рублей, пишет ТАСС со ссылкой на «Автостат».
Отмечается, что с ноября сумма затрат на автомобили выросла на 17%. В годовом же выражении расходы подскочили в 2,6 раза.
Всего в 2023 году россияне потратили 2,83 трлн рублей на покупку новых автомобилей. А по итогам 2022 года финансовая емкость авторынка составила 1,47 трлн рублей. В 2023 году самыми популярными оказались кроссоверы и внедорожники, на них россияне за год потратили 2,27 трлн рублей.
Автомобили с пробегом (до трех лет) подорожали на 21% в 2023 году, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). При этом средние цены на автомобили возрастом от 7 до 10 лет увеличились на 34%. При этом за год средняя цена нового автомобиля поднялась на 17,3% и составила 3,7 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru