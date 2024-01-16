«Автостат»: автомобили Geely и «УАЗ» подорожали в первой половине января

Два китайских автопроизводителя снизили стоимость отдельных моделей. Так, с начала года кроссовер Tiggo 8 бренда Chery подешевел на 240 тысяч рублей (-8,1%). Стоимость кроссовера 580 компании Dongfeng сократилась на 101 тысячу рублей (-3,7%).

При этом компания Geely в начале января, напротив, повысила цены своих машины в среднем на 10–20 тысяч рублей. Также подорожали автомобили «УАЗ» 2024 года выпуска. Так, стоимость УАЗ «Хантер» увеличилась на 35 тысяч рублей. Модели УАЗ «Патриот» и «Пикап» прибавили в цене по 50–60 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что продажи новых легковых автомобилей России в 2023 году выросли на 58%, передает «Радиоточка НСН».

