«Автостат»: автомобили Geely и «УАЗ» подорожали в первой половине января
Четыре производителя изменили цены на автомобили в России в период с 1 по 15 января 2024 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты мониторинга «Цена Авто».
Два китайских автопроизводителя снизили стоимость отдельных моделей. Так, с начала года кроссовер Tiggo 8 бренда Chery подешевел на 240 тысяч рублей (-8,1%). Стоимость кроссовера 580 компании Dongfeng сократилась на 101 тысячу рублей (-3,7%).
При этом компания Geely в начале января, напротив, повысила цены своих машины в среднем на 10–20 тысяч рублей. Также подорожали автомобили «УАЗ» 2024 года выпуска. Так, стоимость УАЗ «Хантер» увеличилась на 35 тысяч рублей. Модели УАЗ «Патриот» и «Пикап» прибавили в цене по 50–60 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что продажи новых легковых автомобилей России в 2023 году выросли на 58%, передает «Радиоточка НСН».
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