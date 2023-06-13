Автора надписи «Я Русский» оштрафовали за использование дрона

В интервью агентству Щелоков заявил, что не знал о запрете на запуск дронов, но штраф погасил сразу. Фермер отметил, что полицейские поддержали его поступок, пожали руку и похвалили за то, что он прославил свой район. Щелоков добавил, что не смог избежать штрафа из-за общественного резонанса.

Фермер добавил, что попробует повторить акцию, но пользоваться беспилотником уже не станет, пока запрет не будет снят.

Ранее управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин заявил, что дачники могут получить штрафы за ряд нарушений, в том числе за использование земли не по назначению, мусор, мытье автомобиля и размещение слишком высокого забора. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

