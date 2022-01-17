Автора художественных фекалий на Марсовом поле задержали в Петербурге

Так, Волкова сняли с поезда в Москву 16 января из-за ругани нецензурной бранью. Его доставили в отдел полиции. Уже там художнику сообщили, что против него возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Художник находится в отделе полиции уже больше суток. Он объяснял, что не вкладывал в работу никакого смысла.

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге захоронены революционеры и коммунисты.

