Автора художественных фекалий на Марсовом поле задержали в Петербурге
Художника Ивана Волкова, который создал арт-объект на Марсовом поле в виде фекалий, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Так, Волкова сняли с поезда в Москву 16 января из-за ругани нецензурной бранью. Его доставили в отдел полиции. Уже там художнику сообщили, что против него возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Художник находится в отделе полиции уже больше суток. Он объяснял, что не вкладывал в работу никакого смысла.
На Марсовом поле в Санкт-Петербурге захоронены революционеры и коммунисты.
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