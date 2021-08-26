Захоронение более 70 советских солдат под Калининградом

Захоронение с останками более 70 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, были обнаружены в городе Гусеве Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В сообщении говорится, что костные человеческие останки и фрагменты армейского обмундирования нашли во время проведения работ по благоустройству на городской привокзальной площади железнодорожной станции.

По оценкам поисковиков из отряда «Экипаж», останки принадлежат красноармейцам, павшим в боях при штурме города в октябре 1944 - январе 1945 годов, сообщается в четверг на официальном сайте .

Следователи отметили, что эксгумационные работы продолжаются, организована доследственная проверка, назначены медико-криминалистические судебные экспертизы.

Ранее в Курске нашли захоронения останков не менее 29 человек, по предварительным данным, срок давности захоронения останков составляет более 40 лет, сообщает RT.

