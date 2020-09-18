У Лукашенко Шнобель оказался больше, чем у Путина с Трампом. А Песков не в курсе
Пресс-секретарь Путина незнаком с самой известной шуточной премией мира. Зато Лукашенко знаком с ней уже дважды, поэтому и обошел своего "старшего брата" Путина.
Владимир Путин оказался в числе мировых лидеров, которым присуждена так называемая Шнобелевская премия – полная противоположность Нобелевской.
Премия, учрежденная юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований» (Annals of Improbable Research), вручается с 1991 года в Гарварде за исследования или иные достижения, которые «сначала заставляют смеяться, а потом – думать». Президент России, а также главы США, Великобритании, Белоруссии, Бразилии, Мексики, Индии, Туркмении и Турции, названы лауреатами этой премии, поскольку «использовали пандемию COVID-19, чтобы научить мир, что политики более непосредственно влияют на вопросы жизни и смерти, чем ученые и врачи». Причем, Лукашенко удостоился особой номинации, в чем обошел и Путина, и Трампа.
Представитель Кремля не смог прокомментировать присуждение Владимиру Путину Шнобелевской премии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает ни о самой премии, ни о том, кто ее присуждает.
По образу и подобию Нобелевской премии «Шнобелевка» также имеет целый ряд номинаций, в том числе и главную – премию мира. В этом году она присуждена правительствам Индии и Пакистана за то, что их агенты по ночам тайком звонили в дверь высокопоставленным дипломатам второй стороны и быстро убегали. Семь лет назад этой награды удостоился президент Белоруссии Александр Лукашенко – за то, что запретил публичные аплодисменты и за задержание однорукого мужчины, который якобы аплодировал на улице. Так что Лукашенко уже дважды лауреат «Шнобелевки».
Значимость достижений, отмеченных премией в этом году в других сферах, отнюдь не меньше, чем аплодисменты однорукого.
Так, в области экономики лауреатами стали авторы методики количественной оценки соотношения национального дохода страны и распространенности в ней поцелуев в губы.
В области физики лауреатами стали Иван Максимов и Андрий Потоцкий за исследование изменения формы живого земляного червяка под воздействием высокочастотной вибрации. Отмечено также акустическое исследование, авторы которого заставляли самку аллигатора реветь тонким голосом, наглотавшись гелиевой смеси.
Гениями менеджмента, по мнению учредителей премии, стали пять профессиональных киллеров из Китая, которые по цепочке передавали друг другу заказ на убийство, постепенно уменьшая предлагаемую оплату. Предполагаемой жертве такой подход спас жизнь.
Далеко не все достижения, отмеченные за время существования Шнобелевской премии, абсолютно абсурдны. К примеру, более 15 лет назад исследователь, ставший ее лауреатом за изучение насекомых, разбившихся о лобовое стекло автомобиля, через некоторое время разработал для одного из американских автогигантов специальный прибор, стреляющий мертвыми насекомыми по датчикам автомобилей-беспилотников, внеся таким образом свою лепту в безопасность такого транспорта.
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