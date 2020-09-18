У Лукашенко Шнобель оказался больше, чем у Путина с Трампом. А Песков не в курсе

Представитель Кремля не смог прокомментировать присуждение Владимиру Путину Шнобелевской премии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает ни о самой премии, ни о том, кто ее присуждает.

По образу и подобию Нобелевской премии «Шнобелевка» также имеет целый ряд номинаций, в том числе и главную – премию мира. В этом году она присуждена правительствам Индии и Пакистана за то, что их агенты по ночам тайком звонили в дверь высокопоставленным дипломатам второй стороны и быстро убегали. Семь лет назад этой награды удостоился президент Белоруссии Александр Лукашенко – за то, что запретил публичные аплодисменты и за задержание однорукого мужчины, который якобы аплодировал на улице. Так что Лукашенко уже дважды лауреат «Шнобелевки».

Значимость достижений, отмеченных премией в этом году в других сферах, отнюдь не меньше, чем аплодисменты однорукого.

Так, в области экономики лауреатами стали авторы методики количественной оценки соотношения национального дохода страны и распространенности в ней поцелуев в губы.