Автор песни «По полюшку» подала иск к адвокату певицы Успенской

Актриса, которая также является автором песни «По полюшку», подала в суд на «МИЦ «Известия» и адвоката певицы Любови Успенской Елену Сениной.

Поводом послужила публикация в электронной версии издания «Известия» сведений, представленных Сениной, которые порочат честь и достоинство Лапиной.

В начале 2024 года актриса сообщала, что намерена подать в суд на Успенскую, после того как артистка исполнила песню «По полюшку» в рамках новогоднего телепроекта на Первом канале. При этом Лапина не первый год обвиняет певицу в том, что она незаконно присвоила песню, напоминает «Радиоточка НСН».

