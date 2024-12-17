Автор песни «По полюшку» подала иск к адвокату певицы Успенской
Тимирязевский районный суд Москвы получил исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации российской актрисы Натальи Лапиной, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Актриса, которая также является автором песни «По полюшку», подала в суд на «МИЦ «Известия» и адвоката певицы Любови Успенской Елену Сениной.
Поводом послужила публикация в электронной версии издания «Известия» сведений, представленных Сениной, которые порочат честь и достоинство Лапиной.
В начале 2024 года актриса сообщала, что намерена подать в суд на Успенскую, после того как артистка исполнила песню «По полюшку» в рамках новогоднего телепроекта на Первом канале. При этом Лапина не первый год обвиняет певицу в том, что она незаконно присвоила песню, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru