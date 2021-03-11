Автор песен «Любэ» Матвиенко подтвердил работу над гимном ФСО
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко и поэт-песенник Александр Шаганов работают над гимном Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает РИА Новости.
По его словам, он действительно пишет музыку для гимна, а Шаганов - слова. Композитор отметил, что для него большая честь «поддержать поэзией» людей, выполняющих сложные задачи.
«Но пока ещё ничего не утверждено, так что никаких подробностей», - добавил Матвиенко.
Матвиенко и Шаганов являются авторами многих песен из репертуара группы «Любэ». Кроме того композитор известен своей работой с группами «Иванушки International», «Корни», «Фабрика» и многими другими.
Ранее российских спортсменов лишили права выступать под флагом и гимном России. Шаганов предложил вместо гимна использовать на Олимпиаде песню «Конь», которую написал в соавторстве с Игорем Матвиенко.
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