Автор инициативы о запрете «обвинительной информации» отозвал документ
Депутат Госсовета Татарстана Марат Галиев решил отозвать из Совета законодателей РФ свою инициативу о введении запрета на распространение в СМИ «обвинительной информации» до вступления в силу решения суда.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, Госсовет Татарстана также обратился с просьбой снять документ с экспертно-правовой оценки совета.
В Госдуме напомнили, что инициатива «получила широкий общественный резонанс», после чего законодателей призвали «ответственнее относиться к озвучиваемым ими предложениям».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал спорной инициативу об «обвинительной информации», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Российский танкер с нефтью начал разгрузку в порту Кубы
- «Убьёт уникальность»: Зачем детям единый учебник по труду
- Лавров: Некоторые страны «потеряли берега»
- Волга, солнце и озера: Как не вызвать отвращение к патриотическим песням у школьников
- «Ростелеком» опроверг информацию о «белом списке» для домашнего интернета
- Они не шутят: Генерал Соболев призвал готовить резервы на случай войны с Европой
- Автор инициативы о запрете «обвинительной информации» отозвал документ
- В Госдуме заявили, что мобилизация не потребуется в ближайшие два года
- «Революция зумеров»: Почему молодежь массово переходит в «Одноклассники»
- Россиян предупредили, что найденные на улице деньги нельзя забрать себе