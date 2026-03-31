Автор инициативы о запрете «обвинительной информации» отозвал документ

Депутат Госсовета Татарстана Марат Галиев решил отозвать из Совета законодателей РФ свою инициативу о введении запрета на распространение в СМИ «обвинительной информации» до вступления в силу решения суда.

В Союзе журналистов РФ оценили закон о наказании за обвинительную информацию

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, Госсовет Татарстана также обратился с просьбой снять документ с экспертно-правовой оценки совета.

В Госдуме напомнили, что инициатива «получила широкий общественный резонанс», после чего законодателей призвали «ответственнее относиться к озвучиваемым ими предложениям».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал спорной инициативу об «обвинительной информации», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
