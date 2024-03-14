Автор блога «Заметки детского врача» Бутрий покинул Россию

Ранее Бутрий дал интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). Впоследствии врача арестовали на десять суток по статье о возбуждении ненависти и вражды, напоминает телеканал «360». По данным следствия, Бутрий совершил действия, «направленные на возбуждение ненависти либо вражды» и на унижение достоинства человека и группы лиц по признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».

По словам медика, в процессе отбывания наказания ему «намекнули, что этим все не ограничится».

«Поэтому сразу после освобождения я с женой и сыном вылетел из страны с минимумом вещей», — отметил Бутрий.

По словам врача, он намерен в ближайшее время начать дистанционные консультации и принимать пациентов очно в городе, в котором остановится.

