Автомобильный бренд Datsun уходит из России

Компания Nissan закрывает производство автомобилей Datsun в России. В корпорации заявили, что эти меры связаны с нестабильной рыночной ситуацией и снижением объемов продаж машин.

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В сообщении Nissan отмечается, что производство «датсунов» будет свернуто к концу 2020 года, однако дилеры будут получать автомобили до весны следующего года.

Альянс Renault-Nissan возродил один из старейших японских автомобильный брендов Datsun в 2012 году, спустя два года в России состоялась премьера модели on-DO. Машины под этим брендом выпускались на основе ВАЗовских моделей Granta и Kalina.

В России «датсуны» продавались с двигателями мощностью 87 или 106 лошадиных сил с механической или автоматической коробкой передач. Цены на эти машины начинаются с полумиллиона рублей.

В свою очередь издание РИА ФАН сообщает, что окончательное бренд Datsun уйдет из России только в 2023 году.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:БрендыАвтомобили
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