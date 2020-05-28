Автомобильный бренд Datsun уходит из России

В сообщении Nissan отмечается, что производство «датсунов» будет свернуто к концу 2020 года, однако дилеры будут получать автомобили до весны следующего года.



Альянс Renault-Nissan возродил один из старейших японских автомобильный брендов Datsun в 2012 году, спустя два года в России состоялась премьера модели on-DO. Машины под этим брендом выпускались на основе ВАЗовских моделей Granta и Kalina.



В России «датсуны» продавались с двигателями мощностью 87 или 106 лошадиных сил с механической или автоматической коробкой передач. Цены на эти машины начинаются с полумиллиона рублей.



В свою очередь издание РИА ФАН сообщает, что окончательное бренд Datsun уйдет из России только в 2023 году.

