Opel вернулся в Россию спустя 4 года
Немецкий автоконцерн Opel возвращается в Россию после четырехлетнего перерыва. Продажи автомобилей стартовали в крупных российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону.
Пока российским покупателям будут доступны два автомобиля: производимый в Германии кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life, который собирается на заводе в Калуге.
Grandland X оснащается турбированным двигателем с объемом 1,6 литра и мощностью 150 л.с, а также автоматической коробкой передач.
Zafira оснащена дизельным двигателем объемом 2 литра и мощностью 150 л.с., а также автоматической коробкой, сообщает «Свободная пресса».
Ожидается, что в первом полугодии следующего года россиянам станут доступны грузовые фургоны Opel Vivaro, производство которых планируют наладить в Калуге, передает РИА ФАН.
Opel ушел с российского рынка в 2015 году, решение было объяснено низкими продажами. При этом завод, где производили Opel Astra, был законсервирован, отмечает телеканал «360».
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