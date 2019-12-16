Opel вернулся в Россию спустя 4 года

Пока российским покупателям будут доступны два автомобиля: производимый в Германии кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life, который собирается на заводе в Калуге.

Grandland X оснащается турбированным двигателем с объемом 1,6 литра и мощностью 150 л.с, а также автоматической коробкой передач.

Zafira оснащена дизельным двигателем объемом 2 литра и мощностью 150 л.с., а также автоматической коробкой, сообщает «Свободная пресса».

Ожидается, что в первом полугодии следующего года россиянам станут доступны грузовые фургоны Opel Vivaro, производство которых планируют наладить в Калуге, передает РИА ФАН.

Opel ушел с российского рынка в 2015 году, решение было объяснено низкими продажами. При этом завод, где производили Opel Astra, был законсервирован, отмечает телеканал «360».

