Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после ремонта

Автомобильное движение на Крымскому мосту вновь открыли после ремонтных работ. Об этом сообщил Минтранс РФ.

Хуснуллин сообщил о восстановлении третьего пролета на Крымском мосту

«В 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее Минтранс предупреждал, что автодорожная часть моста будет закрыта 31 января с 00:00 до 12:00 по Москве, напоминает телеканал «360».

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил о завершении надвижки второго пролета Крымского моста, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрансКрымКрымский Мост
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