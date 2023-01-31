Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после ремонта

«В 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее Минтранс предупреждал, что автодорожная часть моста будет закрыта 31 января с 00:00 до 12:00 по Москве, напоминает телеканал «360».

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил о завершении надвижки второго пролета Крымского моста, пишет РИА ФАН.

