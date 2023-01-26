Хуснуллин сообщил о восстановлении третьего пролета на Крымском мосту

В октябре 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, в результате чего было повреждено дорожное полотно. Также произошел пожар на идущем рядом грузовом поезде.

Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что Крым будет требовать от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







