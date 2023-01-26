Хуснуллин сообщил о восстановлении третьего пролета на Крымском мосту
Завершен монтаж третьего пролета левой автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, два пролета левой стороны этой части объекта уже «заняли свое проектное положение». Он отметил, что основную часть восстановительных работ на мосту планируется завершить на следующей неделе.
В октябре 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, в результате чего было повреждено дорожное полотно. Также произошел пожар на идущем рядом грузовом поезде.
Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что Крым будет требовать от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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