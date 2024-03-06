Автомобилистов призвали готовиться к пробкам из-за ремонта дорог в Подмосковье
Проблемы с организацией движения возникают каждый раз, когда начинаются различные дорожные работы, заявил НСН Виктор Похмелкин.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН посоветовал автомобилистам выезжать из Москвы либо ранним утром, либо ночью, чтобы не стоять в пробках, которые возникнут в мае-июне при начале ремонта дорог в Подмосковье.
Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что в мае-июне начнутся работы по перекладке асфальта на федеральных дорогах в Московской области, в частности, на М-2, М-5, М-7, М-8, М-9, А-108, а также Щелковском, Дмитровском, Рублево-Успенском и Ильинском шоссе. По данным газеты, протяженность требующих ремонта участков – от 1 до 20 км.
«Каждый раз, когда идут какие-то ремонтные работы, в том числе по смене или замене асфальта, возникают проблемы с организацией движения. Поскольку май-июнь – время активных поездок людей и на дачи, и в отпуска, золотая автомобильная пора, то, конечно, машин будет много. Осложнения движения точно предстоят. Я думаю, не удастся избежать серьезных пробок. Москвичам и жителям Подмосковья нужно просто быть готовыми. Автомобилистам можно просто посоветовать выезжать в то время, когда машин меньше: очень рано утром, ночью или поздно вечером, избежать выезда из города по пятницам и субботам. Ремонт участка до 20 км занимает обычно месяца полтора-два», – сказал собеседник НСН.
Ранее Похмелкин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что идея предоставлять многодетным семьям бесплатную парковку чревата коррупцией, а также сомнительна в плане реализации подобного закона.
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