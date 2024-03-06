Автомобилистов призвали готовиться к пробкам из-за ремонта дорог в Подмосковье

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что в мае-июне начнутся работы по перекладке асфальта на федеральных дорогах в Московской области, в частности, на М-2, М-5, М-7, М-8, М-9, А-108, а также Щелковском, Дмитровском, Рублево-Успенском и Ильинском шоссе. По данным газеты, протяженность требующих ремонта участков – от 1 до 20 км.



«Каждый раз, когда идут какие-то ремонтные работы, в том числе по смене или замене асфальта, возникают проблемы с организацией движения. Поскольку май-июнь – время активных поездок людей и на дачи, и в отпуска, золотая автомобильная пора, то, конечно, машин будет много. Осложнения движения точно предстоят. Я думаю, не удастся избежать серьезных пробок. Москвичам и жителям Подмосковья нужно просто быть готовыми. Автомобилистам можно просто посоветовать выезжать в то время, когда машин меньше: очень рано утром, ночью или поздно вечером, избежать выезда из города по пятницам и субботам. Ремонт участка до 20 км занимает обычно месяца полтора-два», – сказал собеседник НСН.

Ранее Похмелкин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что идея предоставлять многодетным семьям бесплатную парковку чревата коррупцией, а также сомнительна в плане реализации подобного закона.

