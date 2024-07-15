В России предложили пошаговую индексацию утильсбора на машины и автобусы

Правительство России намерено установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы, некоторые виды спецтехники до 2030 года, сообщило РБК со ссылкой на источники. Эти данные подтвердил Минпромторг.

Собеседники издания отметили, что индексация затронет технику, производство которой освоено в России и Белоруссии. Принятие соответствующих положений не окажет влияния на стоимость продукции благодаря мерам государственной поддержки.

Как указал заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов, утильсбор — платеж разовый, ожидающаяся индексация не коснется автомобилей, которые уже эксплуатируются в РФ.

«Поэтапная индексация утилизационного сбора рассматривается для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники», — подчеркнул Каримов.

По словам замминистра, параметры сбора могут корректироваться в зависимости от того, освоено ли производство определенных видов техники в РФ и союзных государствах и может ли оно закрыть потребности рынка страны. При этом власти учли по каждому сегменту сроки, необходимые производителям для выхода «на достаточные для этого мощности».

Ранее в компании «АвтоВАЗ» заявили, что повышение утилизационного сбора в России замотивирует зарубежный бизнес больше инвестировать в создание новых заводов, напоминает Ura.ru.

