Автомобилистам предложили онлайн-оформление выплат по КАСКО

Россияне отныне могут в онлайн-режиме решать вопросы, связанные со автостраховкой КАСКО или записью к врачам по ДМС, сообщает компания «Ингосстрах».

Соответствующие изменения появились в ее обновленном мобильном приложении.

«Уже сейчас в обновленном мобильном приложении клиенты могут посчитать стоимость страховки, внести данные и приобрести полис в полтора-два раза быстрее, дистанционно урегулировать страховой случай и решать все вопросы без походов в офис», - сказал директор департамента электронной коммерции компании Антон Косачев.

По его словам, застрахованные по ДМС могут через приложение вызвать врача домой и заказать лекарства.

В приложении теперь можно урегулировать страховые случаи по КАСКО, страхованию путешественников, страхованию от несчастных случаев и ипотечному страхованию. При этом в новом интерфейсе появились всплывающие подсказки, призванные помочь людям в том или ином случае.

