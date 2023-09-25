Автомобилистам предложили онлайн-оформление выплат по КАСКО
Россияне отныне могут в онлайн-режиме решать вопросы, связанные со автостраховкой КАСКО или записью к врачам по ДМС, сообщает компания «Ингосстрах».
Соответствующие изменения появились в ее обновленном мобильном приложении.
«Уже сейчас в обновленном мобильном приложении клиенты могут посчитать стоимость страховки, внести данные и приобрести полис в полтора-два раза быстрее, дистанционно урегулировать страховой случай и решать все вопросы без походов в офис», - сказал директор департамента электронной коммерции компании Антон Косачев.
По его словам, застрахованные по ДМС могут через приложение вызвать врача домой и заказать лекарства.
В приложении теперь можно урегулировать страховые случаи по КАСКО, страхованию путешественников, страхованию от несчастных случаев и ипотечному страхованию. При этом в новом интерфейсе появились всплывающие подсказки, призванные помочь людям в том или ином случае.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru