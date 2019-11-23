Автомобили в ЦФО попали под тотальную слежку

Более 200 млн рублей предусмотрено в госбюджете на запуск системы слежения за автомобилями на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Система предусматривает возможность слежения правоохранительными органами за автомобилями на территории ЦФО в режиме онлайн.

Главная задача проекта - борьба с нарушителями ПДД и угонщиками, контроль движения автомобилей, в том числе грузовых. Для столичных властей актуальна информация о потоках въезжающих и выезжающих из Москвы машин, отмечает Газета.ru.

Ранее координатор движения автомобилистов «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН рассказал, почему «люди, которые приносят в ГИБДД данные с видеорегистраторов и спутниковых систем слежения, что ехали без превышения, получают отказ в обжаловании постановления».

