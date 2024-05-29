Автомобили Lada стали доступны на Ozon

Автомобили Lada стали доступны на маркетплейсе Ozon. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Wildberries начнет продажу автомобилей

В сообщении говорится, что в рамках сотрудничества компаний клиенты смогут приобрести автомобили российского бренда «в один клик» по рекомендованной розничной цене.

Отмечается, что первыми купить автомобили Lada на Ozon смогут клиенты из Сочи.

«В дальнейшем география проекта будет расширяться», - заключили в пресс-службе автопроизводителя.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время поставщики из Узбекистана, уже работающие с Wildberries, смогут выйти и на Ozon, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:АвтомобильСочиИнтернет-торговля"автоваз"

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