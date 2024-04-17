Wildberries начнет продажу автомобилей

В каталоге маркетплейса появится новая категория «Транспортные средства».

«Первыми доступными для покупки станут авто марки Chery. Жители 17 регионов России смогут приобрести машину от официального онлайн-дилера Chery — компании "Деливери кар"», — указали в Wildberries.

Авто, представленные на площадке, есть в наличии, их отправят покупателю в согласованное место. Покупка машины возможна с предоплатой с карты, привязанной к профилю юзера, договор передадут новому владельцу перед выдачей автомобиля. Доставка транспортных средств доступна в Москве и области, в пределах Казани, в Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. В дальнейшем зону доставки расширят.

Ранее стало известно, что Wildberries, а также маркетплейс OZON начнут работать в Донецкой Народной Республике, напоминает RT.

