Wildberries начнет продажу автомобилей
Продажу автомобилей запустят в интернет-магазине Wildberries с 18 апреля. Об этом говорится в сообщении ретейлера.
В каталоге маркетплейса появится новая категория «Транспортные средства».
«Первыми доступными для покупки станут авто марки Chery. Жители 17 регионов России смогут приобрести машину от официального онлайн-дилера Chery — компании "Деливери кар"», — указали в Wildberries.
Авто, представленные на площадке, есть в наличии, их отправят покупателю в согласованное место. Покупка машины возможна с предоплатой с карты, привязанной к профилю юзера, договор передадут новому владельцу перед выдачей автомобиля. Доставка транспортных средств доступна в Москве и области, в пределах Казани, в Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. В дальнейшем зону доставки расширят.
Ранее стало известно, что Wildberries, а также маркетплейс OZON начнут работать в Донецкой Народной Республике, напоминает RT.
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