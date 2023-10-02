Дилеры назвали самые популярные подержанные автомобили

В этом году из подержанных автомобилей россияне чаще всего отдавали предпочтение маркам Kia, Skoda, Hyundai и Nissan, рассказал «Газете.Ru» директор по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

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По его словам, популярностью пользуются модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Octavia, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Skoda Rapid и другие. Из премиум-сегмента самыми популярными стали бренды Mercedes-Benz, Porsche Cayenne, BMW (X5, X6, X3) и Audi Q7.

Кроме того, продажи автомобилей на вторичном рынке почти в восемь раз выше объемов продаж новых авто, отметил эксперт.

Ранее министерство промышленности и торговли РФ изменило правила параллельного импорта в отношении ряда автомобильных брендов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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