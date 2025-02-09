Автомобиль с несколькими людьми улетел в канал в Дагестане

Автомобиль с несколькими людьми улетел в имени Октябрьской революции в Махачкале в ночь на 9 феврал. Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

Два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Махачкале

По информации "Базы", спасти людей смогли трое местных парней, бросившиеся в воду. Они оказались воспитанники местной спортивной школы.

Парни помогли пострадавшим пассажирам выбраться из воды и передали их в руки медикам.

Ранее блогер из Дагестана, пустивший автомобиль с манекеном за рулем по проезжей части, задержан на 15 суток, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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