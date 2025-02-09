Автомобиль с несколькими людьми улетел в канал в Дагестане
9 февраля 202517:17
Автомобиль с несколькими людьми улетел в имени Октябрьской революции в Махачкале в ночь на 9 феврал. Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".
По информации "Базы", спасти людей смогли трое местных парней, бросившиеся в воду. Они оказались воспитанники местной спортивной школы.
Парни помогли пострадавшим пассажирам выбраться из воды и передали их в руки медикам.
Ранее блогер из Дагестана, пустивший автомобиль с манекеном за рулем по проезжей части, задержан на 15 суток, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru