Два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Махачкале

Огнеборцы эвакуировали из дома 40 человек.

В результате взрыва в нескольких квартирах выбило стекла.

Ранее стало известно, что второй рабочий, который пострадал при возгорании на заводе в Березовском, умер в больнице, так и не придя в себя, напоминает «Свободная пресса».

