Два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Махачкале
10 декабря 202414:13
Два человека пострадали в результате взрыве газа в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале на улице Абубакарова, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС по Дагестану.
Огнеборцы эвакуировали из дома 40 человек.
В результате взрыва в нескольких квартирах выбило стекла.
Ранее стало известно, что второй рабочий, который пострадал при возгорании на заводе в Березовском, умер в больнице, так и не придя в себя, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская ПВО сбила у Крыма два украинских беспилотника
- ГД в I чтении приняла проект о приеме в школы детей мигрантов без знания русского
- Блогер Настя Ивлеева сообщила, что вышла замуж
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 39 660 военнослужащих
- Два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Махачкале
- Подполковник ВСУ Милевский: Ежемесячно в ВСУ вступает 600 иностранных наемников
- Разведчики Дульцевы приезжали в Россию на ЧМ по футболу как аргентинские болельщики
- Комитет Госдумы одобрил повышение штрафов за нарушения ПДД
- Лукашенко: Россия бесплатно поставит Белоруссии ракеты для комплекса «Орешник»
- Китайский экспорт в РФ упал впервые за четыре месяца сразу на 10%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru