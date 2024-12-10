Два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Махачкале

Два человека пострадали в результате взрыве газа в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале на улице Абубакарова, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС по Дагестану.

Из-под завалов после взрыва в подмосковном Пушкино извлекли тела двух человек

Огнеборцы эвакуировали из дома 40 человек.

В результате взрыва в нескольких квартирах выбило стекла.

Ранее стало известно, что второй рабочий, который пострадал при возгорании на заводе в Березовском, умер в больнице, так и не придя в себя, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: МЧС России
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