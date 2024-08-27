Автомобиль Lada Largus из дела депутата Рашкина сбил лося в Саратовской области

Автомобиль Lada Largus, в котором в 2021 году экс-депутат Валерий Рашкин перевозил незаконно добытую лосиную тушу, сбил лося. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Издание опубликовало фотографии автомобиля с теми же регистрационными номерами, на котором Рашкин привлек внимание охотинспекторов после охоты. Этот инцидент привел к лишению его депутатского мандата и условному сроку.