Автомобиль Lada Largus из дела депутата Рашкина сбил лося в Саратовской области

Автомобиль Lada Largus, в котором в 2021 году экс-депутат Валерий Рашкин перевозил незаконно добытую лосиную тушу, сбил лося. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Издание опубликовало фотографии автомобиля с теми же регистрационными номерами, на котором Рашкин привлек внимание охотинспекторов после охоты. Этот инцидент привел к лишению его депутатского мандата и условному сроку.

Адвокат заявил, что с экс-депутата Рашкина сняли судимость

Как сообщает источник, авария с лосем произошла утром 23 августа на дороге между селами Широкое и Большая Каменка в Саратовской области.

В 2021 году сообщалось, что машина была зарегистрирована на саратовское отделение КПРФ. Кто управлял автомобилем в момент аварии, неизвестно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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