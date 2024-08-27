Автомобиль Lada Largus из дела депутата Рашкина сбил лося в Саратовской области
Автомобиль Lada Largus, в котором в 2021 году экс-депутат Валерий Рашкин перевозил незаконно добытую лосиную тушу, сбил лося. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.
Издание опубликовало фотографии автомобиля с теми же регистрационными номерами, на котором Рашкин привлек внимание охотинспекторов после охоты. Этот инцидент привел к лишению его депутатского мандата и условному сроку.
Как сообщает источник, авария с лосем произошла утром 23 августа на дороге между селами Широкое и Большая Каменка в Саратовской области.
В 2021 году сообщалось, что машина была зарегистрирована на саратовское отделение КПРФ. Кто управлял автомобилем в момент аварии, неизвестно, передает «Радиоточка НСН».
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