Автокредитование россиян выросло на 60%
В первом полугодии 2023 года покупки россиянами автомобилей в кредит выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает компания «Ингосстрах».
В этом году средняя сумма займов составляет 1,7 млн рублей (в прошлом году 1,4 млн руб.). Средняя сумма автокредитов выросла на 21%.
«Покупки автомобилей выросли по сравнению с прошлым годом. Предпочтения клиентов меняются – фокус смещается на отечественные и китайские авто, а также на подержанные машины», — сказал директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.
В числе самых популярных автомобилей, которые покупают в кредит, Lada, Chery, Haval, Geely и Changan. При этом китайские авто увеличили долю на рынке с 11% до 39%.
По данным компании, количество автокредитов на подержанные машины выросло на 185% по сравнению с прошлым годом, а на новые авто - на 58%.
По словам Княгиничева, застрахованные клиенты могут максимально оперативно отремонтировать автомобили в СТО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru