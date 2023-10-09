Автокредитование россиян выросло на 60%

В первом полугодии 2023 года покупки россиянами автомобилей в кредит выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает компания «Ингосстрах».

В этом году средняя сумма займов составляет 1,7 млн рублей (в прошлом году 1,4 млн руб.). Средняя сумма автокредитов выросла на 21%.

«Покупки автомобилей выросли по сравнению с прошлым годом. Предпочтения клиентов меняются – фокус смещается на отечественные и китайские авто, а также на подержанные машины», — сказал директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

В числе самых популярных автомобилей, которые покупают в кредит, Lada, Chery, Haval, Geely и Changan. При этом китайские авто увеличили долю на рынке с 11% до 39%.

По данным компании, количество автокредитов на подержанные машины выросло на 185% по сравнению с прошлым годом, а на новые авто - на 58%.

По словам Княгиничева, застрахованные клиенты могут максимально оперативно отремонтировать автомобили в СТО.

